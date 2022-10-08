روسيا تتوعد بالرد.. ماذا بعد تفجير جسر القرم؟

عبر جسر القرم مرت رسالة تصعيد جديدة خلفها انفجار ضخم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وأضرار بهيكل المنشأة المدنية في عملية إرهابية شكلت تجاوزا جديدا لخطوط موسكو الحمراء.

وبينما تتعاظم الأسئلة عن الجهات المخططة والمنفذة، يحتفى المسؤولون في كييف بتحقيق وعيد قديم.

أما في موسكو فقد أوعز الكرملين بتشكيل لجنة تحقيق فيما حصل مع تكليف جهاز الأمن الفدرالي بضمان أمن النقل عبر الجسر نحو القرم.. يأتي ذلك بالتزامن مع تعيين قائد للعميلة العسكرية في أوكرانيا هو الجنرال سيرغي سورافيكين.

فما هي الرسائل من وراء تفجير الجسر؟ وما طبيعة الخطوات القادمة من الجانب الروسي؟

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