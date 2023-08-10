روسيا تتوعد بالرد.. الناتو يحضر لشن ضربة نووية ضدنا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن حلف الناتو يتدرب على شن ضربة نووية ضد روسيا بمشاركة دول غير نووية..

وأضاف أن بولندا بدأت جولةً جديدة من الاستعداداتِ العسكرية بدوافعَ غير حقيقية مشيرا إلى أن روسيا وبيلاروس قادرتان على الردِ بالمثل على أي خطواتٍ عدائية.

من جانبه أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشت شاك أن بلاده تعتزم نشر عشرة آلاف عسكري قرب الحدود مع بيلاروس، مؤكدًا أن أربعة آلاف عسكري سينشرون على الحدود المشتركة مع بيلاروس لتنفيذ مهام الحراسة، بينما سيتمُّ نشرُ ستةِ آلافٍ آخرين في المنطقة الشرقية من البلاد.

فهل يقترب الصدام النووي بين روسيا وحلف الناتو؟ وما درجة الخطر الغربي القادمة من بولندا ضد دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي؟

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