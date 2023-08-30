روسيا تتهم.. مسيرات كييف تقصف منشآت مدنية بدعم استخباراتي غربي

اتهمت الخارجية الروسية الغرب بمدّ كييف بمعلومات الأقمار الصناعية لاستهداف المنشآت المدنية الروسية بالمسيرات،

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن هجمات الطائراتِ المسيرةِ الأوكرانيةِ على مواقعَ مدنيةٍ سلميةٍ تؤكدُ مرةً أخرى الطبيعةَ الإرهابيةَ لنظامِ كييف ، وأَضافت أنه من الواضحِ أن المسيراتِ الأوكرانيةَ لم تستطعْ التحليقَ لتلك المسافاتِ من دونِ معلوماتٍ من الأقمارِ الصناعيةِ الغربية..

وتقول الولايات المتحدة في هذا السياق إنها لا تشجع الهجماتِ الأوكرانية على الأراضي الروسية ولا تساهم فيها.. ولكن يبدو واضحا انها لا تعترض على الهجمات الاوكرانية ذات الطابع الإرهابي وتغض الطرف عن ممارسات شركائها في الناتو الهادفة الى تاجيج الصراع في ظل الفشل الذريع الذي مني به ما يعرف بالهجوم المضاد.

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