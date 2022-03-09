روسيا تتهم.. ما سر النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا؟

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الحقائق التي تم اكتشافها مؤخرا حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا قرب الحدود الروسية

تم تأكيدها في كلمة نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، التي أقرت بدورها بوجود منشآت أبحاث بيولوجية.

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وفيما تؤكد موسكو أن مخاوفها قد كانت في محلها، تشدد في الوقت نفسه على ضرورة وقف نشاط هذه المختبرات وإلا فإنها ستكون خارجة عن السيطرة وستخضع لتصرف القوى المتطرفة.

فما دلالة وجود هذه المختبرات في أوكرانيا؟ ثم ما درجة الخطورة في حال باتت تحت أيدي المتطرفين؟