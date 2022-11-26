روسيا تتهم.. كيف طورت واشنطن فيروسا يسبب مرض "كوفيد"؟

مع استمرار تحذيرات موسكو حول تزايد مخاطر أنشطة واشنطن البيولوجية، تكشف وزارة الدفاع الروسية مرة أخرى عن حقائق جديدة في هذا السياق،

مشيرة إلى أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، شارك في إعداد وثيقة لإنتاج أسلحة بيولوجية لتحديث الجيش الأمريكي

المعلومات الجديدة التي كشف عنها قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، أكد أن بولتون يرى أنه من خلال هذا البرنامج يضمن قيادة وسيطرة الولايات المتحدة على العالم، مضيفًا أن الدراسات الجارية في الولايات المتحدة لتعزيز خصائص الكائنات المجهرية المسببة للأمراض تتطلب إعادة النظر في تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن مواجهة التهديدات البيولوجية.

فما حجم المخاطر التي قد تنجم عن أنشطة واشنطن البيولوجية؟ وكيف ستواجه روسيا ذلك في المقابل؟

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