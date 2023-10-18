روسيا تتهم.. "الفيتو" على قرار الهدنة في غزة كشف داعمي الحرب

مجلس الأمن يسجل فشلا جديدا في إيقاف حرب تسقط آلاف الضحايا..

مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة يحمل المسؤولية للدول التي صوتت ضد مشروع القرار الروسي القاضي بفرض هدنة إنسانية في غزة ليشهد العالم كلُه مجزرة مأساوية خلفها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع راح ضحيتها ما يقارب 500 شخص، انتقادات وجهتها موسكو وبكين لدور واشنطن التي توظف كل الهيئات الدولية لخدمة مصالحها وحلفائها.



هل يقف المجتمع الدولي متفرجا أمام سيطرة الغرب التي لم تخلف إلا مزيدا من الدمار؟ وكيف يمكن تجسيد التغيير الذي يشهده العالم في مختلف الهيئات الدولية؟

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