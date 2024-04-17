روسيا تتهم.. أياد أمريكية وغربية خفية وراء الاحتجاجات في جورجيا

أكد الكرملين وجود محاولات خارجية لاستخدام الأحداث الداخلية في جورجيا كأداة لتوليد مشاعر معادية لروسيا في البلاد..

وأشار الكرملين إلى أن قانون العملاء الأجانب الذي أقره البرلمان الجورجي في القراءة الأولى ليس له علاقة بموسكو... وفي السياق قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن وراء كل هذه الاحتجاجات في تبليسي يد هوليوودية مألوفة وذات خبرة..

ومن المعروف أن واشنطن وبروكسل تعارضان إعادة طرح مشروع قانون العملاء الأجانب على البرلمان الجورجي، واعتبرتا أن ذلك سيؤثر سلبا على انضمام البلاد الى الاتحاد الأوروبي.. فما خلفية الاحتجاجات في جورجيا على قانون العملاء الأجانب؟ ولماذا تعارضه واشنطن مع أنها تملك قانونا مشابها؟

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