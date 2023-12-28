روسيا بمجلس الأمن 2023.. مواجهة الغرب مستمرة

ضيف حلقة برنامج "نيوزميكر" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.

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أبرز تصريحات النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لـRT:

- عام 2023 كان عاما صعبا جراء التغييرات الحاصلة من عالم يقع تحت الهيمنة الأمريكية إلى عالم متعدد الأقطاب

- دور روسيا في الأمم المتحدة إعادة المنظمة إلى مبدأ تعدد الأقطاب القائم على احترام سيادة الدول

- نعمل على إقامة توازن بين المبادرات المختلفة التي تخرج من الدول الغربية

- الولايات المتحدة نسفت هيبة مجلس الأمن

- الولايات المتحدة أصبحت معزولة في العالم ومجلس الأمن بسبب سياساتها الداعمة لإسرائيل وتغطية أفعالها في غزة

- هناك ضرورة للتغيير في مجلس الأمن

- لا بديل عن وجود مؤسسة مجلس الأمن

- هناك حاجة لإحداث إصلاحات مجلس الأمن وهناك ضرورة لتوسيع المجلس ليشمل الدول النامية من آسيا وإفريقيا

- لا نرفض المفاوضات مع كييف لإنهاء الأزمة في أوكرانيا