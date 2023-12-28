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نيوزميكر

روسيا بمجلس الأمن 2023.. مواجهة الغرب مستمرة

أخبار العالم

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ضيف حلقة برنامج "نيوزميكر" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.

أبرز تصريحات النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لـRT:

 

-       عام 2023 كان عاما صعبا جراء التغييرات الحاصلة من عالم يقع تحت الهيمنة الأمريكية إلى عالم متعدد الأقطاب

-       دور روسيا في الأمم المتحدة إعادة المنظمة إلى مبدأ تعدد الأقطاب القائم على احترام سيادة الدول

-       نعمل على إقامة توازن بين المبادرات المختلفة التي تخرج من الدول الغربية

-       الولايات المتحدة نسفت هيبة مجلس الأمن

-       الولايات المتحدة أصبحت معزولة في العالم ومجلس الأمن بسبب سياساتها الداعمة لإسرائيل وتغطية أفعالها في غزة

-       هناك ضرورة للتغيير في مجلس الأمن

-       لا بديل عن وجود مؤسسة مجلس الأمن

-       هناك حاجة لإحداث إصلاحات مجلس الأمن وهناك ضرورة لتوسيع المجلس ليشمل الدول النامية من آسيا وإفريقيا

-       لا نرفض المفاوضات مع كييف لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

 

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