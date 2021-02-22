روحاني يفاوض واشنطن رغم تهديد البرلمان؟

في توقيت دقيق يصوت البرلمان الايراني بالإجماع على رفض اتفاق الرئيس حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدد لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق.

المرشد الإيراني علي خامنئي أعلن دعمه لقرار البرلمان وشدد على ضرورة حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع في إيران صوتان اثنان".

فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ماضية في وقف العمل بالبروتوكول الإضافي.

مالذي يجري في إيران؟ هل هو تبادل أدوار؟ أم صدام حقيقي بين السلطات؟ وأي الصوتين سيكون له الكلمة الفصل في ملف الاتفاق النووي؟

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