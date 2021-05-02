رفع العقوبات عن إيران.. واشنطن تستجيب؟

كيف تفهم تصريحات روحاني حول رفع العقوبات وانعاش الاقتصاد؟لماذا جاءت تصريحات واشنطن مختلفة عن هذا الخطاب؟ وهل يستكمل الوفد الأمريكي الأممي ما بدأته الوفود المشاركة في مباحثات فيينا؟

ساعات قليلة مضت على عودة الوفود من فيينا إلى بلدانها للتشاور بعد جولات ماراثونية امتدت لأيام حول الملف النووي الإيراني...تسريبات إعلامية وتصريحات رسمية حول إنجازات هنا وهناك،، إيران كانت المبادرة بحديث عن رفع العقوبات وإعادة نمو الاقتصاد و فتح أبواب تبادل السجناء مع الولايات المتحدة بينما سارعت واشنطن لنفي أن يكون قد تم تحقيق كل هذا التقدم لكنها اتفقت مع طهران في أن اتفاقا قريبا سيحدث ،، كل هذا يتزامن مع جولة لوفد امريكي أممي على الشرق الأوسط لبحث العديد من القضايا الإقليمية

فكيف تفهم تصريحات روحاني حول رفع العقوبات وانعاش الاقتصاد؟ ولماذا جاءت تصريحات واشنطن مختلفة عن هذا الخطاب ؟ وهل يستكمل الوفد الأمريكي الأممي ما بدأته الوفود المشاركة في مباحثات فيينا ؟