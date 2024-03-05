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نيوزميكر

رفض فرنسي.. إرسال جنودنا لأوكرانيا إعلان حرب

أخبار العالم

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ضيف حلقة "نيوزميكر" فلوريان فيليبو رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي.

أبرز تصريحات زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو لبرنامج نيوزميكر:

 

-  غاضبون من موقف فرنسا التي تبنت الموقف الأمريكي منذ فبراير 2022

-  رئيسة المفوضية الأوروبية دائما ما سعت إلى الحرب

-  فرنسا لم تبحث عن السلام ولم تخدم مصالحها القومية

-  العقوبات الغربية على روسيا لم تضعفها بل أضرت بالاقتصاد الفرنسي

-  كفرنسي لا يمكنني القبول بخضوع فرنسا

-  كلما تقدمنا بالحرب يضعف موقف فرنسا وألمانيا اقتصاديا

-  الخطاب العام في فرنسا مبني على الكذب فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني

-  ما حصل في أوكرانيا عام 2014 انقلاب عسكري أمريكي

-  انقلاب 2014 في أوكرانيا حصل ليخلق نظاما معاديا لروسيا يخدم المصالح الأمريكية

-  فيكتوريا نولاند ومسؤولون أمريكيون عملوا مع جماعات أوكرانية لقلب نظام الحكم في أوكرانيا

-  فرنسا وألمانيا اعترفتا بنيتهما عدم احترام اتفاقية مينسك

-  فرنسا أضرت بسمعتها ومصداقيتها خلال النزاع الروسي الأوكراني

-  ماكرون لا يحب فرنسا ولا يدافع عن مصالحها

-  انهيار فرنسا بدأ مع ساركوزي وعمقه ماكرون

-  سياسة فرنسا ستقودنا إلى حرب عالمية ثالثة

-  ثلاثة أرباع العالم يدعم روسيا

-  إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا يعني حربا عالمية ثالثة

-  دول بريكس أصبحت ذات أهمية كبيرة وناتجها الإجمالي أكبر من الدول الـ 7 الكبرى

-  ماكرون يمثل الخضوع الفرنسي للإمبريالية الأمريكية المنهارة

-  لا يمكن لماكرون وضع القوة النووية الفرنسية تحت تصرف أوروبا

-  ألمانيا تسعى دائما لمشاركة فرنسا في قوتها النووية ومقعدها في مجلس الأمن

-  الشعب الأوكراني غاضب لإلغاء زيلينسكي للانتخابات الرئاسية

-  فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية سيضع حدا لكل ما يحصل

-  يجب على فرنسا أن ترتبط بعلاقات مع روسيا في جميع المجالات

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