ضيف حلقة "نيوزميكر" فلوريان فيليبو رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي.

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أبرز تصريحات زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو لبرنامج نيوزميكر:

- غاضبون من موقف فرنسا التي تبنت الموقف الأمريكي منذ فبراير 2022

- رئيسة المفوضية الأوروبية دائما ما سعت إلى الحرب

- فرنسا لم تبحث عن السلام ولم تخدم مصالحها القومية

- العقوبات الغربية على روسيا لم تضعفها بل أضرت بالاقتصاد الفرنسي

- كفرنسي لا يمكنني القبول بخضوع فرنسا

- كلما تقدمنا بالحرب يضعف موقف فرنسا وألمانيا اقتصاديا

- الخطاب العام في فرنسا مبني على الكذب فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني

- ما حصل في أوكرانيا عام 2014 انقلاب عسكري أمريكي

- انقلاب 2014 في أوكرانيا حصل ليخلق نظاما معاديا لروسيا يخدم المصالح الأمريكية

- فيكتوريا نولاند ومسؤولون أمريكيون عملوا مع جماعات أوكرانية لقلب نظام الحكم في أوكرانيا

- فرنسا وألمانيا اعترفتا بنيتهما عدم احترام اتفاقية مينسك

- فرنسا أضرت بسمعتها ومصداقيتها خلال النزاع الروسي الأوكراني

- ماكرون لا يحب فرنسا ولا يدافع عن مصالحها

- انهيار فرنسا بدأ مع ساركوزي وعمقه ماكرون

- سياسة فرنسا ستقودنا إلى حرب عالمية ثالثة

- ثلاثة أرباع العالم يدعم روسيا

- إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا يعني حربا عالمية ثالثة

- دول بريكس أصبحت ذات أهمية كبيرة وناتجها الإجمالي أكبر من الدول الـ 7 الكبرى

- ماكرون يمثل الخضوع الفرنسي للإمبريالية الأمريكية المنهارة

- لا يمكن لماكرون وضع القوة النووية الفرنسية تحت تصرف أوروبا

- ألمانيا تسعى دائما لمشاركة فرنسا في قوتها النووية ومقعدها في مجلس الأمن

- الشعب الأوكراني غاضب لإلغاء زيلينسكي للانتخابات الرئاسية

- فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية سيضع حدا لكل ما يحصل

- يجب على فرنسا أن ترتبط بعلاقات مع روسيا في جميع المجالات