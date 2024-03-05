رفض فرنسي.. إرسال جنودنا لأوكرانيا إعلان حرب
ضيف حلقة "نيوزميكر" فلوريان فيليبو رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي.
أبرز تصريحات زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو لبرنامج نيوزميكر:
- غاضبون من موقف فرنسا التي تبنت الموقف الأمريكي منذ فبراير 2022
- رئيسة المفوضية الأوروبية دائما ما سعت إلى الحرب
- فرنسا لم تبحث عن السلام ولم تخدم مصالحها القومية
- العقوبات الغربية على روسيا لم تضعفها بل أضرت بالاقتصاد الفرنسي
- كفرنسي لا يمكنني القبول بخضوع فرنسا
- كلما تقدمنا بالحرب يضعف موقف فرنسا وألمانيا اقتصاديا
- الخطاب العام في فرنسا مبني على الكذب فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني
- ما حصل في أوكرانيا عام 2014 انقلاب عسكري أمريكي
- انقلاب 2014 في أوكرانيا حصل ليخلق نظاما معاديا لروسيا يخدم المصالح الأمريكية
- فيكتوريا نولاند ومسؤولون أمريكيون عملوا مع جماعات أوكرانية لقلب نظام الحكم في أوكرانيا
- فرنسا وألمانيا اعترفتا بنيتهما عدم احترام اتفاقية مينسك
- فرنسا أضرت بسمعتها ومصداقيتها خلال النزاع الروسي الأوكراني
- ماكرون لا يحب فرنسا ولا يدافع عن مصالحها
- انهيار فرنسا بدأ مع ساركوزي وعمقه ماكرون
- سياسة فرنسا ستقودنا إلى حرب عالمية ثالثة
- ثلاثة أرباع العالم يدعم روسيا
- إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا يعني حربا عالمية ثالثة
- دول بريكس أصبحت ذات أهمية كبيرة وناتجها الإجمالي أكبر من الدول الـ 7 الكبرى
- ماكرون يمثل الخضوع الفرنسي للإمبريالية الأمريكية المنهارة
- لا يمكن لماكرون وضع القوة النووية الفرنسية تحت تصرف أوروبا
- ألمانيا تسعى دائما لمشاركة فرنسا في قوتها النووية ومقعدها في مجلس الأمن
- الشعب الأوكراني غاضب لإلغاء زيلينسكي للانتخابات الرئاسية
- فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية سيضع حدا لكل ما يحصل
- يجب على فرنسا أن ترتبط بعلاقات مع روسيا في جميع المجالات