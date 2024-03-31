رغم العقوبات.. اقتصاد روسيا من الأسرع نموا في G20

رغم توالي حزم العقوبات الغربية يمضي الاقتصاد الروسي في تعزيز مكانته على الساحة الدولية حيث دخل ضمن الاقتصادات الخمسة الأسرع نموا في مجموعة العشرين،

وذلك بواقع ثلاث نقاط وستة أعشار بالمائة العام الماضي وتوقعات من صندوق النقد الدولي بأن يستمر النمو هذا العام بنقطتين وستة أعشار بالمائة. يأتي ذلك بموازاة إعلان رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن النشاط الاستثماري في روسيا بلغ مستويات قياسية، ووصل إنتاج السلع الاستثمارية إلى أحجام عالية تاريخيا.. في المقابل تسجل الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة العشرين تراجع نسب النمو مع قناعة متزايدة تتشكل بأن المسار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا كان متهورا. فما هي أسباب صمود الاقتصاد الروسي وعودته لتسجل أرقام إيجابية؟

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