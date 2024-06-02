رسالة لواشنطن.. الصين تهدد برد قوي على السعي لانفصال تايوان

سيتم سحق كل من يجرؤ على فصل تايوان.. نبرة جديدة تستخدمها الصين جاءت على لسان وزير دفاعها الذي حذر من أن جيشه مستعد لمنع استقلال تايوان بالقوة

والنقطة الأهم أن هذا التصريح أتى عقب أول محادثات مباشرة منذ سنة ونصف بين وزارتي دفاع الصين والولايات المتحدة.. وفي مؤتمر حوار شانغريلا للأمن في سنغافورة، أشار الوزير الصيني إلى أن احتمالات إعادة الوحدة سلميا مع تايوان تتضاءل متهما القوى الأجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية وتشجيع الانفصاليين في تايبيه التي اعتبرت بدورها أن هذا الطرح استفزازيٌ وغيرُ عقلاني.

حول احتمال نشوب صراع جديد في ظل عسكرة واشنطن للمحيطين الهندي والهادي ودعمها العسكري لتايوان..

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