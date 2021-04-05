رسالة الأمير حمزة للملك.. الأزمة انتهت؟

في تطورات بدا أنها تضع حدا للأزمة التي شهدها الأردن، الأمير حمزة بن الحسين يؤكد وقوفه خلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأهمية وضع مصالح الأردن فوق كل اعتبار..

الرسالة التي نشرت عقب اجتماع الأمير حمزة مع عمه الأمير حسن بن طلال وعدد من أعضاء الأسرة الحاكمة، قال إنه سيبقى ملتزما بالدستور وسندا للملك. بالتوازي يؤكد رئيس هيئة الأركان، اللواء يوسف الحنيطي، قدرةَ وكفاءة الجيش والأجهزة الأمنية للتعامل مع أي مساع يراد بها تقويضُ أمن المملكة.

فما التفاصيل الأمنية والسياسية لهذه الأزمة الغامضة الملامح، وما أبعادها الداخلية والإقليمية والدولية؟

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