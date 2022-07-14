رسالة إسرائيلية للسعودية.. كيف سترد الرياض؟

عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد الرئيس الأمريكي بنقل رسالة إلى السعودية والبلدان المشاركة في قمة جدة

مفادها أن إسرائيل تمد يدها إلى السلام، مبديا استعداد بلاده لنقل خبراتها وفتح الباب أمام تنقل الأفراد..

لابيد وخلال المؤتمر الصحفي بعد التوقيع على إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، أكد أهمية دور السعودية في استقرار المنطقة.. من جانبها عبرت الولايات المتحدة وفق بيان إعلان القدس عن التزامها ببناء هيكل إقليمي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى.. كما نص البيان على التزام واشنطن بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومواجهة أنشطتها بالمنطقة.

فهل تفلح مساعي بايدن في دمج إسرائيل بالمنطقة؟ وإرساء شراكات جديدة بالمنطقة لمجابهة إيران؟

Your browser does not support audio tag.