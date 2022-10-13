رسائل بوتين للغرب.. نعيش بعالم متعدد الأقطاب

في ظل السعي للانفكاك عن المعسكر الغربي ونظام القطب الواحد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تبذل قصارى الجهود لتشكيل نظام أمن متكاملٍ وغيرِ قابل للتجزئة في آسيا، مضيفًا أن العالم بات يصبح متعدد الأقطاب وأن آسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد.

وفيما يشير بوتين إلى أن موسكو تدافع عن التنمية والازدهار وإقامة روابط اقتصادية متينة في آسيا، يشدد في الوقت نفسه أن الوجود الأمريكي في آسيا لأكثر من عقدين هو السبب وراء تقويض الأمن فيها.

فما هي أدوات موسكو في تعزيز العالم متعدد القطبية؟ وما أوراقها في وقف توسع واشنطن في المنطقة الآسيوية؟

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