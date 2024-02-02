رد أمريكي مرتقب بالعراق وسوريا.. وفصائل تدعمها إيران تتوعد

لا تزال الولايات المتحدة تتوعَّدُ بالانتقام لمقتل 3 من جنودها في الأردن قبل أيام، والمعطيات تشير إلى أن التحرك الأميركي قريب.

لا تزال الولايات المتحدة تتوعَّدُ بالانتقام لمقتل 3 من جنودها في الأردن قبل أيام، والمعطيات تشير إلى أن التحرك الأميركي قريب. الجغرافيا التي ستشكل ساحة الانتقام الأميركي هي العراق وسوريا وفق المعلومات المتوفرة، أما الأهداف فهي فصائل مسلحة حليفة لإيران، تتهم واشنطن بعضها بالوقوف وراء قتل جنودها، وكلمة السر التي تكررها واشنطن، عدمُ الذهاب إلى حرب واسعة في المنطقة. إلا أن الثابت هو أن واشنطن لا تمسك وحدَها زمامَ المبادرة في المنطقة، وهي إن تحركت الآن فستكون في موقع رد الفعل وليس الفعل. ولا ينكر أحد قدرة واشنطن على تنفيذ الضربة الأولى، وقد فعلت ذلك كثيراً في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، لكن الكلمة الأخيرة غالباً ما لم تكن لها، والمرجح أنها لن تكون لها الآن، واليمن يشهد.. فما حدود التحرك الأميركي وما الهدف منه؟ نسأل وإياكم بعد لحظات..

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