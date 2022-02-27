ردع نووي روسي بوجه عقوبات أمريكية وأوروبية "مدمرة".. ماذا بعد؟
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش، بوضع قواته النووية في "حال تأهب خاصة"، وهو أعلى مستوى من التأهب لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية
في وقت يتخذ فيه الاتحاد الاوروبي إجراءات غير مسبوقة تشمل كل المجالات وبإرسال أسلحة تتجاوز قيمتها نصف مليون يورو، وفتح باب الباب للمتطوعين..
وفي ظل كل هذا التصعيد، تفتح فرصة للدبلوماسية مع موافقة موسكو وكييف على عقد لقاء في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية لإجراء أول محادثات بين الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية..
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