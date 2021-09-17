رئيس وزراء باكستان يكشف حقيقة علاقة إسلام أباد وطالبان

تاريخ النشر:17.09.2021 | 17:35 GMT | أخبار العالم
تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
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