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نيوزميكر

رئيس وزراء باكستان يكشف حقيقة علاقة إسلام أباد وطالبان

أخبار العالم

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تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

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