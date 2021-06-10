رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري: الديمقراطية لا تعني عودة الإرهاب والتطرف ولابد من تغيير شامل

انتخابات برلمانية هي الأولى في عهد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون وبدستور جديد بعد حراك شعبي كانت أبرز مطالبه تغييرا شاملا اجتمع عليه الجزائريون واختلفوا على طريقة تحقيقه،

بعضهم لا يزال يرى في مقاطعة الانتخابات خيارا لرفض مسار يقولون إنه من اختيار السلطة بينما يؤكد فريق آخر أن الشارع وضع اللبنة الأولى لجزائر جديدة تستكمل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان الجديد العمل على بنائها

نتحدث عن خيار المشاركة في الانتخابات ومدى قدرة البرلمان الجديد على تجسيد مطالب الشارع مع ضيفنا رئيس حزب جيل جديد دكتور سفيان جيلالي