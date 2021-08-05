 
مباشر
بالتفاصيل

رئيس تونس يحذر.. ما مصير الحوار والحكومة؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzpk

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يجري حوارا إلا مع من وصفهم بالصادقين الذين تفهموا مطالب الشعب مؤكدا أنه لا مجال للعودة إلى الوراء.. يأتي ذلك فيما طالب الاتحاد الوطني للشغل الرئيس التونسي بتقديم خارطة طريق توضيح رؤيته للمرحلة القادمة، محذرا من تداعيات تعميق الفراغ وانزلاق البلاد في سياسة المحاور. 

من جانبها وعقب دورة استثنائية لمجلس شورى الحركة، دعت النهضة إلى إطلاق حوار وطني مع جميع الأطراف معلنة تشكيل خلية أزمة تحت إشراف رئيسها راشد الغنوشي. 

يأتي ذلك فيما نقلت مصادر إعلامية عن مستشار الرئيس التونسي تأكيده اتخاذ خطوات حثيثة في اتجاه تكليف رئيس للحكومة رغم عدم وجود قرار نهائي. 

بالتفاصيل نناقش كل هذه المواقف مع ضيوفنا من تونس.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا