رئيس تونس يحذر.. ما مصير الحوار والحكومة؟

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يجري حوارا إلا مع من وصفهم بالصادقين الذين تفهموا مطالب الشعب مؤكدا أنه لا مجال للعودة إلى الوراء.. يأتي ذلك فيما طالب الاتحاد الوطني للشغل الرئيس التونسي بتقديم خارطة طريق توضيح رؤيته للمرحلة القادمة، محذرا من تداعيات تعميق الفراغ وانزلاق البلاد في سياسة المحاور.

من جانبها وعقب دورة استثنائية لمجلس شورى الحركة، دعت النهضة إلى إطلاق حوار وطني مع جميع الأطراف معلنة تشكيل خلية أزمة تحت إشراف رئيسها راشد الغنوشي.

يأتي ذلك فيما نقلت مصادر إعلامية عن مستشار الرئيس التونسي تأكيده اتخاذ خطوات حثيثة في اتجاه تكليف رئيس للحكومة رغم عدم وجود قرار نهائي.

بالتفاصيل نناقش كل هذه المواقف مع ضيوفنا من تونس.