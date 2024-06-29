رئيس بوليفيا لـRT.. هكذا أفشلنا الانقلاب

تاريخ النشر:29.06.2024 | 21:25 GMT |
آخر تحديث:29.06.2024 | 21:38 GMT |
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بسبب استخدامه كلمة "فلسطيني" بشكل غير لائق لنعت منافسه الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة.
قالت بعثة إيران الدائمة بالأمم المتحدة، إن طهران تنظر إلى التهديدات بتنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في لبنان كمحاولة ضغط نفسي واضحة.
أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أن "الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية".
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية السبت، التوجه نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل المرشحون بتحقيق نسبة 50% وما فوق من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه عسكريين أمريكيين سابقين الخميس، من أن "إيران تأمل بالإطاحة بأنظمة في الشرق الأوسط، وأن الخطوة الأولى لوقفها هي هزيمة حماس".
علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، والتي جرت في أتلانتا بولاية جورجيا الخميس الماضي.
قال يائير كاتس رئيس مجلس عمال صناعة الطيران الإسرائيلي مساء السبت إن تل أبيب لديها سلاح يكسر المعادلة إذا قررت إيران واليمن وسوريا والعراق ودول الشرق الأوسط تصفية الحسابات معها.
كشفت دراسة عالمية عن إمكانات عقار مخصص لمرض السكري من النوع الثاني، اسمه "تيرزيباتيد"، كأول علاج دوائي فعال لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA).
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لـ "جماعة الإخوان" حول وجود تجمعات لعدد من المواطنين وتنظيم دعوات تحريضية في محافظة الإسكندرية.
أكد رجل الأعمال الأمريكي كولين راغ أن الرئيس جو بايدن بدا تائها تماما خلف زوجته جيل في تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية، بعد مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في رسالة: إن "إنجازات الشهداء وما حققته دماؤهم وما قدموه من انتصارات وتحرير حاضر أمامنا دوما في كل يوم"، مؤكدا على مواصلة العمل.
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في إيران تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزكشيان، على خصمه المحافظ سعيد جليلي، في انتخابات تأتي في توقيت حاسم تشهده المنطقة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف، السبت" أنه بمجرد وصول أول شحنة مستوردة من الغاز المسال إلى مصر سوف تسهم في تخفيف حدة أزمة انقطاع الكهرباء.
أثارت تصريحات زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال حنق الأتراك بسبب تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية هاجم فيها حركة حماس ووصفها بالمنظمة الإرهابية.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن المصريين شركاء فيما حققته مصر في الاقتصاد، مشيرا إلى أنهم منذ 12 سنة يعيشون في ظروف صعبة وقد تحملوا الكثير.
عن محاولة الانقلاب التي فشلت الولايات المتحدة في إنجازها، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدارو":
قالت مراسلة RT فجر يوم الأحد إن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في مختلف أجواء المناطق بجنوب لبنان وبيروت والبقاع شرقا.
لم تنطلق مركبة "ستارلاينر" الاختبارية التابعة لشركة بوينغ إلى الفضاء حتى تعطلت عند وصولها إلى محطة الفضاء الدولية، ويبدو أنها تعطلت نهائيا.
قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن تل أبيب ترصد إمكانية حصول تغيير في موقف حركة حماس في إطار المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.
قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الولايات المتحدة كانت ترغب في إحداث التغيير والفرصة المناسبة ظهرت في التوتر الذي حدث بعد الانتخابات البرلمانية المصرية في 2010.
قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أوزغور أوزيل، إنه يقوم بمحاولات لترتيب لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.
كشفت التحريات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية في قضية "مذبحة رستم الأسرية" عن اعترافات صادمة للمتهم، حيث استخدم 20 سكينا في الجريمة.
أعلنت السفارة السعودية لدى بيروت، اليوم السبت، متابعتها تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مؤكدة دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.
قتل اثنان من قوات الأمن وأصيب 5 آخرون بجروح خلال إطلاق نار على سيارة تحمل صناديق اقتراع للانتخابات الرئاسية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
أثار لاجئ سوداني مجددا غضب المصريين بتعليق خريطة تضم "حلايب وشلاتين" على سيارته، بعد أيام قليلة من واقعة ترحيل صاحب محل سوداني الجنسية من مصر لهذا الغرض.
ألقت سلطات جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، وأعفتها من منصبها في شبهات بممارستها "السحر الأسود" ضد رئيس المالديف محمد معزو بالتعاون مع شقيقيها.
علق رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة على إزالة جامعة الدول العربية تصنيف حزب الله من المنظمات الإرهابية.
نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الجمعة، عن مصادر تأكيدها أن جامعة الدول العربية قررت إزالة التصنيف الإرهابي عن "حزب الله"، الذي أقرته منذ 8 سنوات.
توقفت مباراة دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا والدنمارك يوم السبت مؤقتا في وقت متأخر من الشوط الأول بسبب عاصفة قوية.
أعلن القصر الملكي المغربي، يوم السبت 29 يونيو 2024، وفاة الأميرة للا لطيفة حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس.
صرح مصدر مسؤول في مصر بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
رد الاتحاد المغربي لكرة القدم على الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن اختيار مدريد لاستضافة نهائي بطولة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إنه عندما عاد من زيارته لواشنطن، قال إنه لن يكتب للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ما دار بينه وبين المسؤولين لأن هذا كلام لا يكتب.
وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة رسالة مصورة للجيش الإسرائيلي حملت عنوان "كمائن الموت".
دخلت السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية "واسب" منطقة شرق البحر المتوسط هذا الأسبوع في حين تقوم واشنطن بنشر سفن حربية في محاولة لمنع تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
قال قائد قوات الدفاع الجوي المصرية اللواء أركان حرب ياسر الطودي إنهم يؤمنون بمبدأ "وما خفي كان أعظم" سواء كان تسليحا جديدا أو تبني فكر استخدام غير نمطي وأسلحة وتكتيكات مبتكرة.
رد الداعية الإسلامي المصري الشيخ محمد أبوبكر على سؤال طرحته سيدة عن حكم زيارة النساء للمقابر، بعد أن سمعت بفتوى تحرم زيارتهن للمقابر عبر الإنترنت.
كشف البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري عن اتجاه الحكومة للتراجع عن قرارها بغلق المحلات التجارية في الـ 10 مساء من أول يوليو لترشيد استهلاك الكهرباء.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تجهز عرضا ضخما من أجل التعاقد مع نجم نادي برشلونة لامين جمال.
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة بوقوع حوادث صعبة ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مع مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.
تقام اليوم السبت أول مواجهتين في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "ألمانيا 2024".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها تحرير بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
قال رجل الأعمال المعروف كيم دوت كوم، إن المناظرة الانتخابية الرئاسية بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، أظهرت أن الولايات المتحدة تواجه الانهيار الوشيك.
يشير الأطباء إلى أن الأطعمة المحتوية على الألياف الغذائية هي أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرات عاجلة للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط خلال الـ48 ساعة المقبلة.
حذرت 4 شخصيات إسرائيلية بارزة في اقتصاد شمال إسرائيل من أن النسيج الاقتصادي المحلي يواجه خطر الانهيار وذلك بعد مرور أشهر على إجلاء عشرات الآلاف من سكان الشمال.
علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على تصريح الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا إنه "لا داعي للاستعجال بشأن ذلك".
صرح رئيس فصيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية مكلنبورغ-فوربومرن الألمانية توماس كروغر بأن عملاء المخابرات الأمريكية حاولوا منع بناء "السيل الشمالي 2" حتى خلال رئاسة دونالد ترامب.
سجلت مؤخرا في أرجاء العالم درجات حرارة قياسية خلال أسبوع من 17 إلى 24 يونيو، تم خلالها تحطيم أكثر من 1000 رقم قياسي.
كشف خبير الطاقة المصري الدكتور علي عبد النبي عن تعرض مصر لضغوط سياسية كبيرة أثرت على الغاز والكهرباء في البلاد بسبب إسرائيل.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه يواصل هجومه في حي الشجاعية شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن قواته "عثرت على مستودع للأسلحة داخل مدرسة".
حول قيام الولايات المتحدة بدق إسفين بين إيران وتركيا، كتب مدير مركز دراسة تركيا الجديدة، يوري مواشيف، في "إزفيستيا":
قال أستاذ التاريخ ورئيس معهد الأبحاث النووية في الجامعة الأمريكية بواشنطن بيتر كوزنيك، إن تصرفات حلف "الناتو الموجهة ضد روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.
قدم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، الملياردير إيلون ماسك فرضية غير متوقعة بشأن من يحكم الولايات المتحدة.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر لمدة 6 أشهر إضافية على الأقل.
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس جو بايدن قد يتنحى عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية إذا قررت دائرته المقربة ذلك، بعد "الفشل" في المناظرة الرئاسية الأولى مع دونالد ترامب.
طلبت الولايات المتحدة من قطر المساعدة والتوسط في حل الصراع بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر.
نسيت طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" البريطانية الكاتبة الأيرلندية المقعدة ليز وير على مدرج الإقلاع في المطار وحلقت في رحلتها.
حثت الصين الولايات المتحدة على العمل وفق اللاءات الخمس التي تعهد بها بايدن والاحترام الجاد لسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية ولعب دور إيجابي لتنمية العلاقات وليس العكس.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين في معارك شمال قطاع غزة.
من الصعب أن نتخيل ظهور ليونيل ميسي على الساحة الدولية بقميص منتخب آخر غير الأرجنتين، فنجم برشلونة السابق مرتبط فقط بـ"البيسيليستي".
كشف مدرب منتخب البرازيل دوريفال جونيور عن السبب الحقيقي الذي جعله يبكي بعد فوز منتخب بلاده على باراغواي 4-1 فجر اليوم السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات في كوبا أمريكا 2024.
قدم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب ادعاءات كاذبة خلال المناظرة الرئاسية، لكن ترامب كان "الكاذب الأكبر" بـ30 تصريحا مضللا وفق "سي إن إن".
أصدرت السفارة السعودية في روما تنبيها "مهما" للمواطنين الراغبين في السفر إلى إيطاليا نظرا "لارتفاع عدد حالات السرقة التي يتعرض لها المواطنون القادمون إلى البلاد".
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المناظرة الرئاسية بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب، والتي وصفت بأنها "تاريخية" و"كارثية"، كاشفا عن الرابح الأكبر فيها.
كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقال له في صحيفة Magyar Nemzet، عن طريقة لإخراج أوروبا من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الأحزاب اليمينية فقط هي القادرة على القيام بذلك.
يتعلم الأطفال الكثير عن التنظيم الذاتي، أي كيفية الاستجابة لمواقف معينة، خلال السنوات الأولى من حياتهم، ما قد يمنحهم القدرة على التصرف بهدوء بدلا من الغضب في المواقف الصعبة.
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن روسيا والصين وكوريا الشمالية لن تبقى معادية لواشنطن إذا وجد "زعيم عاقل" للبيت الأبيض موضحا أن أعداء الولايات المتحدة يقبعون داخل البلاد.
صرح الخبير والمحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يخشى من أن تتخذ روسيا إجراءات ضد الطائرات الغربية المسيرة التي تحلق فوق البحر الأسود.
طالبت منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية مدعي عام أمريكا بالتحقيق في "انتهاك" المحامية أمل كلوني لقانون "غزو لاهاي" بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهم جرائم حرب.
أفاد موقع "واينت" العبري بأن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أبلغت أنه تم تفكيك الرصيف البحري العائم الذي شيدته واشنطن قبالة سواحل قطاع غزة، وتم نقله إلى ميناء أسدود بإسرائيل.
تل أبيب تستعد لصراع شامل مع حزب الله. حول ذلك، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا":
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو.
قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي المقدم هيفري الباز، اليوم السبت، إن تفكيك حركة حماس في مدينة رفح سيستغرق عامين إضافيين على الأقل، مشيرا إلى أن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة.
قال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن أرسلت إلى إسرائيل كمية كبيرة من الذخائر بما في ذلك أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير تزن 2000 رطل وآلاف صواريخ هيلفاير منذ بدء الحرب في غزة.
أعلنت شركة "Ak Bars" الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير سفينة صاروخية جديدة من نوع "كاراكورت".
كشفت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق، تفاصيل جديدة عن مقتل اللواء في وزارة البيشمركة بأربيل، محسن محمد رشيد.
قالت أولغا ستيفانيشينا نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إن القلق أصابها من الطابع العاطفي الذي ساد المناقشة حول أوكرانيا في المناظرة الانتخابية الرئاسية بين جو بايدن ودونالد ترامب.
جرد منتخب سويسرا منافسه الإيطالي من لقب بطل كأس أوروبا لكرة القدم، في طريقه إلى الدور ربع النهائي إثر تغلبه عليه بهدفين دون رد اليوم السبت في ثمن نهائي "يورو 2024".
ينتظر أن يقود المدرب المساعد بابلو أيمار، المنتخب الأرجنتيني في مواجهة بيرو في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، بدلا من المدرب ليونيل سكالوني الموقوف.
كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة كوبنهاغن، أن الخلايا الجذعية المتجددة ومتعددة الاستخدامات في الأجنة المبكرة قد تكون مفتاح تطوير علاجات فعالة للخصوبة.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها، استهدف خلالها مباني يتحصن بها جنود الجيش الإسرائيلي داخل مستوطنتي يرؤون وأفيفيم عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
كشفت مصادر لموقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن قدمت في الأيام الأخيرة صياغة جديدة للبند 8 من مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" لمحاولة سد الفجوات والتوصل إلى الاتفاق.
أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "مورنينج كونسلت" أن 60% من المواطنين الأمريكيين يؤيدون استبدال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إنه لن يعتذر لنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تصريحاته المهينة السابقة بحقّه، واصفا إياه بأنه "يساري صغير" لديه "أنا متضخّمة".
قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية في غزة".
أظهرت بيانات وزارة مالية أوكرانيا أن مساعدات الغرب لكييف بلغت أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022 بمتوسط شهري 1.9 مليار يورو في النصف الأول من 2024 بينما سجلت "صفرا" في مايو الماضي.
سيصبح خالتماجين باتولغا، الذي شغل منصب رئيس منغوليا في 2017 – 2021، أول رئيس سابق في تاريخ البلاد يتم انتخابه عضوا في البرلمان.
كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، الجمعة، عن رد فعلها على أداء الرئيس جو بايدن أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية.
قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إنه يرغب في زيارة تركيا العام المقبل وبالأخص منطقة إزنيك التابعة لولاية بورصة.
قالت مجلة شبيغل إن لجنة برلمانية إقليمية ألمانية استدعت المستشار الأسبق غيرهارد شرودر كشاهد في التحقيق في أنشطة صندوق دعم بناء خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2".
أفادت قناة "12" العبرية بأن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي تزعمه نتنياهو، لمواجهة أي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسؤول إسرائيلي.
استدعى القضاء الفرنسي اليوم السبت كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بشأن التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة إسرائيل على "شرعنة خمسة بؤر استيطانية" في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارته للحدود الشمالية مع لبنان يوم الجمعة، أن الوضع في الشمال ليس سهلا.
باشرت نيابة المعصرة في مصر التحقيق مع 5 متهمين بإلقاء طفل من الطابق الخامس بعد أن استشعر بهم وقاومهم في أثناء تسللهم لسرقة بيته بمنطقة المعصرة.
أعلن رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي الروسي فلاديمير روغوف اليوم السبت، وقوع انفجار قوي في الجزء الذي تحتله القوات الأوكرانية بمدينة زابوروجيه.
دعا آمر قوة الإسناد بـ"عملية بركان الغضب" ناصر عمار إلى الانضمام لصاحب مشروع "ليبيا الغد" سيف الإسلام القذافي تحت مظلة الوطن الواحد لتحرير ليبيا.
قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة إن جنود الجيش الإسرائيلي عثروا خلال عمليات في رفح أقصى جنوب قطاع غزة على النسخة الغزاوية من لعبة "السلم والثعبان" في أحد المنازل.
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