ذكرى انضمام الأقاليم الجديدة لروسيا.. واقع يكرس الانتماء

بعد سنة على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى قوام روسيا صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يعلن فيه الـ30 من سبتمبر من كل عام

عيدا للاحتفال بعودة تلك المناطق إلى الوطن الأم..

بعد فشل مفاوضات الثماني سنوات مع الغرب لحماية الأقليات شرق أوكرانيا وبعد سنوات طويلة من المعاناة والاضطهاد وهو ما نعيش تبعاته اليوم من صراع غيّر وجه العالم وينذر بالأخطر في حال استمرت الدول الغربية على سياساتها العدائية الهادفة لهزيمة استراتيجية تلحقها بروسيا..

- ما الذي تحقق وما هي الإنجازات التي أتت بعد دخول تلك المناطق في الكيان الروسي؟

- ما هي قواعد الصراع التي فرضتها توسع الرقعة الجغرافية لروسيا أمام حلف الناتو؟

- وماذا عن أي مفاوضات قادمة في ظل موقف كييف من كل ما له صله بروسيا لغة أو ثقافة أو تاريخا..

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