ذخائر عنقودية أمريكية لأوكرانيا.. هل تصطدم واشنطن مع موسكو؟

ستورم شادو، ليوبارد، هايمارس، باتريوت.. الغرب وبكل قوته يقف الى جانب النظام الأوكراني والآن سيتخذ البيت الأبيض قرارا في المستقبل القريب بشأن نقل الذخائر العنقودية إلى كييف..

لا جديد في الدعم الغربي المستمر لزيلينسكي ولا جديد أيضا في التمادي الغربي في هذا الدعم. فالذخائر العنقودية المحظورة في عشرات الدول بسبب الخطر الذي تشكله على السكان المدنيين، توضح الهدف بشكل صريح في الميدان والسياسة. نسأل أكثر اليوم عن الخطوات الأميركية الأخيرة.

هل تأتي بعد فشل الهجوم المضاد؟ وما الذي يمكن أن تغيره على الأرض؟