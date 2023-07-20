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دول أمريكا اللاتينية ترفض إدانة روسيا.. صفعة للناتو وواشنطن

أخبار العالم

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إظهار أمريكا اللاتينية لشخصيتها الحقيقية عندما حاول الغرب دون خجل الدفع بخطابات معادية لروسيا في قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية

والبحر الكاريبي خلال قمة رؤساء وقادة حكومات الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في بروكسل. يأتي ذلك فيما شدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على أن المجتمع الدولي قد بدأ يمل من الصراع في أوكرانيا مشيرًا إلى أهمية الجهود التي تبذلها جميع الدول لحل الأزمة. فكيف سيؤثر رفض دول أمريكا اللاتينية إدانة موسكو على العلاقة مع أوروبا؟ وإلى أي درجة يثبت ذلك فشل الغرب في تطويق روسيا؟

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