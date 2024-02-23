دولة فلسطين.. رؤية روسيا لحل الصراع مع إسرائيل

مقابلة مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

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أبرز تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لبرنامج "نيوزميكر":

- دعونا الجميع ولم نستثن أيا من الفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع في موسكو

- ننتظر حضور وفود الفصائل. من كل فصيل شخصان أو ثلاثة وهو ما يعني أن الاجتماع سيكون جديا

- وأود هنا التأكيد أننا لا نتدخل في نقاشات الفصائل ولا نحاول فرض شيء على أحد

- روسيا سوف تعرض وجهة نظرها ونأمل أن تؤخذ في الاعتبار

- بدون توحيد الصفوف الفلسطينية وتعزيز دور منظمة التحرير، سيكون من الصعب انتظار مباحثات بناءة مع إسرائيل والتوصل لسلام عادل

- النتائج التي نريدها هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وذات سيادة

- أجلينا كل المواطنين الروس الذين رغبوا بمغادرة قطاع غزة

- نقيم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بشكل سيئ للغاية وهو قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة

- التصعيد بالبحر الأحمر هو من نتائج عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

- أجرينا اتصالات مع أنصار الله اليمنية ونواصل الحوار معهم وأخبرناهم بأن دولا عربية غير راضية على التصعيد في البحر الأحمر.