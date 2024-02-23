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نيوزميكر

دولة فلسطين.. رؤية روسيا لحل الصراع مع إسرائيل

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مقابلة مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

أبرز تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لبرنامج "نيوزميكر":

-    دعونا الجميع ولم نستثن أيا من الفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع في موسكو

-    ننتظر حضور وفود الفصائل. من كل فصيل شخصان أو ثلاثة وهو ما يعني أن الاجتماع سيكون جديا

-    وأود هنا التأكيد أننا لا نتدخل في نقاشات الفصائل ولا نحاول فرض شيء على أحد

-    روسيا سوف تعرض وجهة نظرها ونأمل أن تؤخذ في الاعتبار

-    بدون توحيد الصفوف الفلسطينية وتعزيز دور منظمة التحرير، سيكون من الصعب انتظار مباحثات بناءة مع إسرائيل والتوصل لسلام عادل

-    النتائج التي نريدها هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وذات سيادة

-   أجلينا كل المواطنين الروس الذين رغبوا بمغادرة قطاع غزة

-   نقيم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بشكل سيئ للغاية وهو قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة

-   التصعيد بالبحر الأحمر هو من نتائج عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

-   أجرينا اتصالات مع أنصار الله اليمنية ونواصل الحوار معهم وأخبرناهم بأن دولا عربية غير راضية على التصعيد في البحر الأحمر.

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