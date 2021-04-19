دوري السوبر.. زلزال في عالم كرة القدم

أثار الإعلان عن تدشين دوري السوبر الأوروبي ضجة كبيرة في كرة القدم العالمية ما بين داعم ورافض لفكرة البطولة الجديدة..

ومع الإعلان عن إطلاق المسابقة هدد الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم الأندية واللاعبين المشاركين في دوري السوبر بإمكانية حرمانهم من اللعب في البطولات التابعة لهما.

في غضون ذلك، انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم ، كما أكدت الحكومة الإسبانية أنها تعارض تأسيس البطولة، فيما قال وزير الرياضة البريطاني أوليفر دودن إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وردًا على ذلك، أعلنت الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما تراه تهديدًا لإقامة البطولة إضافةً لاستبعاد أنديتها ولاعبيها من المسابقات الأخرى.

فإلى أي مدى يرتبط الإعلان عن البطولة بطموح جهات بالسيطرة على البعد الاقتصادي لكرة القدم في أوروبا؟ وما انعكاسات وتأثيرات هذه البطولة على لعبة كرة القدم؟ وما ومصير المواجهة بين الأندية المؤسسة والاتحادين الأوروبي والدولي؟