دعوة روسية صينية.. هل تنتهج طالبان الاعتدال؟
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محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان التي تستضيف فيها روسيا حركة طالبان لأول مرة منذ توليها السلطة اختتمت بدعوة الأطراف إلى ضرورة أن تتخذ الحركة إجراءات لتشكيل حكومة أفغانية شاملة
واتباع سياسة داخلية وخارجية معتدلة واحترام حقوق الإنسان.
كما اقترحت الدول المشاركة وبهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية المتدهورة، عقد مؤتمر دولي للمانحين تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت.
ما التحديات الأمنية والاقتصادية التي يفرضها الواقع الجديد في أفغانستان؟
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