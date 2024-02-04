دعم صيني لروسيا في أوكرانيا.. القلق الغربي يتزايد

أمام توجس الغرب من تعاظم مستويات التنسيق والتعاون بين روسيا والصين، بدت تصريحات وزير الدفاع الصيني الجديد دونغ جون مقلقة للعواصم الغربية بعد إعلانه الصريح

خلال اتصال عبر الفيديو بنظيره الروسي عن استمرار الدعم الصيني لموقف روسيا في المسألة الأوكرانية رغم الضغوط الأمريكية والتهديد الذي يتعرض له التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي.

من جانبه أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بوتيرة تطور العلاقات العسكرية الروسية الصينية في كافة الاتجاهات مشيرا إلى استمرار أنشطة التنسيق والتدريب المشتركة في البر والبحر والجو.

فما الذي يخشاه الغرب من تنامي العلاقات الروسية الصينية واستمرار دعم بكين للموقف الروسي في الأزمة الأوكرانية؟ وما هي حدود الدعم الصيني لروسيا في ظل الضغوط الغربية؟

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