دعم إيران لقوى بالمنطقة.. هل أضعف دور واشنطن؟

قال قائدُ الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الولايات المتحدة تدرك قوة بلاده وأن قلقها من قدرات إيران العسكرية في محله

واعتبر سلامي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة كالسابق على التدخل في المنطقة ولم تعد تحققُ فيها أي انتصارات سياسية مضيفا أنها عاجزة عن إنقاذ السعودية من هزيمة في اليمن، أو تقديم مساعدة لإسرائيل التي تتعرض لحواث أمنية متكررة، كما أنها تواجه ضغطا من فصائل المقاومة في العراق حسب قوله مضيفا أن الحرس الثوري الإيراني أوجدَ قوةً حارقة في لبنان، وتمكن من تسليح الفلسطينيين ضد إسرائيل.. وقال إنه اذا اشتعلت عملياتُ اليمنيين ضد الإمارات فسيحدث فيها ما يحدث في السعودية..

فما هو تأثيرُ الدعم الإيراني لقوى في المنطقة على قدرات واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط؟

Your browser does not support audio tag.