دعم أمريكي لإسرائيل بغزة.. تهديد بانحسار نفوذ واشنطن دوليا

في ظل تواطؤ الموقف الأمريكي مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتكريس واشنطن جهدها الدبلوماسي لتوفير غطاء واضح رغم موجة السخط والغضب التي تجتاح العالم،

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست وجود تهديد فعلي لمكانة الولايات المتحدة على المستوى الدولي بفعل سياستها المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بهذا الصدد أوردت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تلقى خلال جولته الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط انتقادات شديدة من المسؤولين بسبب موقف الإدارة الأمريكية من نهج الحكومة الإسرائيلية.

وضع خلص تقرير الصحيفة إلى أنه سيكرس.. ويعجل تراجع النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

فما هي أسباب تمسك واشنطن بدعم إسرائيل رغم احتمال تضرر مكانتها الدولية؟ وهل تستمر واشنطن في تأييد الخطط الإسرائيلية لما بعد الحرب؟

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