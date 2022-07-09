دستور تونس الجديد.. بين الحل والتعقيد

جدل سياسي متصاعد في تونس على وقع نشر الجريدة الرسمية ملحقًا لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، تضمّن تعديلاتٍ وإصلاح أخطاء وردت في النسخة الأصلية.

وفيما يطالب الرئيس قيس سعيد التونسيين بالتصويت والموافقة على المشروع لتصحيح مسار الثورة وحفظ البلاد، تدعو حركة النهضة في المقابل إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه نهاية الشهر الحالي وتؤكد أنه ليس في صالح المواطنين، أما الاتحاد العام التونسي للشغل فيشدد من جانبه أن مشروع الدستور المعدل أخلّ بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات.

فما مصير مشروع الدستور المطروح للاستفتاء؟ وما السيناريوهات المنتظرة في المشهدين السياسي والأمني؟

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