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أبعاد روسية

خيرسون: فراق روسي مؤقت إلى لقاء جديد؟

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لماذا انسحب الجيش الروسي من خيرسون؟ هل هي انتكاسة أم إعادة تمركز؟

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