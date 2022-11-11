خيرسون: فراق روسي مؤقت إلى لقاء جديد؟

تاريخ النشر:11.11.2022 | 20:42 GMT |
آخر تحديث:11.11.2022 | 21:43 GMT | أخبار العالم
لماذا انسحب الجيش الروسي من خيرسون؟ هل هي انتكاسة أم إعادة تمركز؟
نشرت المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيديو يزعم وجود مظاهرات لمواطنين في ظل دعوات 11 \ 11، على كورنيش مدينة الإسكندرية.
أثارت صور لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وهي تتأبط ذراع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاعلا كبيرا بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
أوقفت السلطات الإماراتية شابة أسترالية في أحد المطارات، حيث كانت تخبئ رماد صديقها الميت داخل لعبة جنسية وضعتها في منطقة حساسة من جسدها.
كشف مصدر حقيقة موعد حظر التجوال بمصر اليوم الجمعة 11 - 11 ، مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت مصادر لـRT تفاصيل خطيرة عن الضابط المصري السابق، شريف عثمان، الذي تم القبض عليه في الإمارات تمهيدا لتسليمه لمصر.
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن من يمنع الغاز المصري والكهرباء الأردنية عن لبنان هي الولايات المتحدة التي وضعت قانون "قيصر".
نشر الإعلامي المصري أحمد موسى، صباح اليوم الجمعة 11 / 11 ، فيديو مباشر من ميدان التحرير، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".
قالت وسائل إعلام، إن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات، كانت في طريقها من اليونان إلى نيويورك اضطرت للعودة إلى مطار أثينا الدولي برفقة مقاتلتي"F-16" بعد إنذار أمني أمريكي.
كشف الخبير المصري ومدير تحرير جريدة الأهرام المصرية جميل عفيفي عن تفاصيل هامة حول أسباب اختيار جماعة الإخوان لـ11/11 لدعوات التظاهر في مصر.
علق الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون له بدعم العقوبات ضد روسيا، قائلا: " سندعم، لكن إذا وضعتم سيف ديموقليس فوق رؤوسنا".
كتبت صحيفة "Daily Mail" أن المرتزق البريطاني، أيدن آسلين الذي نجا من عقوبة الإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيعود إلى أوكرانيا.
يزور أكثر من مليون مشجع رياضي قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وهو حدث يحول عادة البلدان المضيفة إلى مكان للاحتفالات بجميع أنواعها، لكن هذا العام قد يكون مختلفا.
يكثف الأمن المصري تواجده في الميادين المصرية ورفع حالة الاستنفار الأمني، تزامنا مع 3 أحداث هامة في الشارع المصري.
أعلنت غرفة المحاسبة الحكومية الأمريكية أن معظم الطائرات العسكرية في البلاد لا تتمتع بالجاهزية للقتال.
نظمت سلسلة مطاعم KFC للوجبات السريعة حملة إعلانية في ذكرى "ليلة البلور"، التي شهدت عمليات نظمها ونفذها النازيون ضد مصالح وبيوت يهودية في ألمانيا بين التاسع والعاشر من نوفمبر 1938.
من المتعارف عليه اعتبار أن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين سيبدأ بالعملية العسكرية لبكين فرض سيطرتها على تايوان.
غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة شرم الشيخ مسرعا بعد وصوله بعدة ساعات قليلة، ومشاركته في قمة المناخ.
من الواضح أن روسيا لم تحقق أهدافها من المواجهة العسكرية على الأرض في المرحلة الأولى من الحرب، قبل التعبئة.
أعلن المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أن مكتب النائب العام أبلغهم بالموافقة على الطلبات المقدمة لزيارة علاء في محبسه.
كشف المحلل السياسي المصري إيهاب نافع عن عدد من الرسائل التي ظهرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمصر.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
علق رئيس الهيئة العليا لحزب النور، سامح بسيوني، على دعوات التظاهر، اليوم الجمعة 11- 11، محذرا من هذه الدعوات.
ردت الحكومة المصرية على شائعة أثارت الرأي العام في مصر، اليوم الجمعة 11/11، خاصة بعد أنباء فرض حظر تجوال في البلاد.
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمحاولة تمزيق صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يرى سبلا لحل الصراع في أوكرانيا دون انسحاب القوات الروسية من هناك.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا غير مسبوق بشأن معاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن 500 مليون دولار لمساعدة مصر للتحويل إلى الطاقة النظيفة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف القرار الأمريكي برفع القيود المفروضة عن البعثات الدبلوماسية الروسية خطوة بالاتجاه الصحيح.
دعا السناتور البلجيكي آلان ديتكس أوروبا، إلى عدم الانصياع لأوامر الولايات المتحدة "راعية الحروب"، وإعادة النظر في سياستها تجاه روسيا وأوكرانيا.
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن من المتوقع أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدرا حيويا للطاقة لإثيوبيا والمنطقة.
كشفت صورة من الجريدة الرسمية في مصر، عن تفاصيل قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح أميرة سعودية وشقيقها قطعة أرض على الطريق الصحراوي في مصر.
نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية لقطات مصورة لأحد مراسليها بينما يتابع مغادرة آخر أفواج القوات الروسية الضفة اليمنى لنهر دنيبر نحو الضفة اليسرى في خيرسون.
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "مصر هي أم الدنيا وهي أكثر مكان لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضي".
أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار فيديو لأسطول من سيارات الشرطة داخل مدينة السويس الساحلية المصرية.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن اجتماعات اللجنة الاستشارية الروسية بشأن معاهدة ستارت للأسلحة النووية ستعقد في مصر.
رد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، على الشروط المبدئية "السخيفة" التي وضعها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لاستئناف المفاوضات مع روسيا.
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي منذ 52 عاما، مضيفا أن أنقرة سترد بالإجابة اللازمة عندما يحين الوقت.
قال مستشار سابق للبنتاغون، إن جيك سوليفان طلب من زيلينسكي أن يكون لطيفا وأن يعطي الانطباع الواهم بأن كييف تريد الدخول في مفاوضات سلام مع موسكو، حتى لو لم ينفع ذلك.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يدمر ويقضي على القوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون الروسية.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن خلافات نشأت داخل الإدارة الأمريكية حول ما إذا كان ينبغي ممارسة الضغط على أوكرانيا لإنهاء الصراع مع روسيا من خلال الدبلوماسية والتفاوض.
نددت روما بالموقف الفرنسي ووصفته بـ"العدواني وغير المفهوم وغير المبرر"، وذلك على خلفية إعلان باريس إجراءات جوابية ضد روما بعد رفض الأخيرة إرساء سفينة تقل مهاجرين.
قالت وسائل الإعلام المصرية إن رجل الأعمال المصري، رؤوف كمال حنا غبور، قام ببيع حصته بالكامل في البورصة المصرية قبل ساعات من وفاته بمرض سرطان البنكرياس.
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلقي باللوم على زوجته ميلانيا، ومقربين منه، لأنه حثوه على دعم المرشح الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا الذي خسر، محمد أوز.
يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة المناخ العالمية COP27 التي تستضيفها مصر هذا العام.
وجه وكيل مباحث أمن الدولة السابق في مصر، اللواء خيرت شكري، رسالة إلى دعاة الفوضى في يوم الجمعة 11/11.
زار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز منطقة قصر الحكم في مدينة الرياض، وشملت الزيارة مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.
اعتمدت الأمم المتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية، حول "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس"، وصفته الخارجية الفلسطينية بالتاريخي.
علق وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، على دعوى التظاهر في مصر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول آفاق استمرار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
سخر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، من "الأرواح الميتة" التي فازت مؤخرا في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.
تشهد مصر حالة من القلق بسبب دعوات أطلقها البعض، على رأسهم رجل الأعمال المصري، محمد علي، للتظاهر في البلاد يوم 11 نوفمبر.
قام عدد من أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة نانسي بيلوسي، خلال زيارتهم لمصر بطرح عدد من الأسئلة على الرئيس المصري بخصوص سد النهضة.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو حظرت دخول 200 شخصية أمريكية إلى أراضيها
أقر مدرس في المؤسسة التربوية البريطانية المرموقة "توماس باترسي"، حيث التحق الأمير جورج والأميرة شارلوت، بالمدرسة لأول مرة، بالذنب في جرائم استغلاله الأطفال جنسيا.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، خوارج العصر، أعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين.
أصبحت شركة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية أول شركة في العالم تخسر تريليون دولار من قيمتها السوقية، في ظل مخاوف حول مستقبلها.
عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اعتقاده بأن نتائج الجمهوريين في الانتخابات النصفية يمكن وصفها بأنها "نصر".
انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في عامين من التداول اليوم الجمعة بعد أنباء عن إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX بموجب المادة 11 من قانون الإفلاس الأمريكي.
ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى باقي العملات الأجنبية، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الوديعة القطرية في البنك المركزي المصري.
تشير أحدث تقديرات منظمة الصحة العالمية (2016) إلى أن أكثر من 4.2 مليون شخص يموتون مبكرا كل عام بسبب التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء الخارجي بالجسيمات الدقيقة.
تستعد الإدارة الأمريكية لإصدار سجل المقابلة المشتركة بين الرئيس السابق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني للجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي والبنتاغون.
أفادت شبكة CNN بأن نتائج الانتخابات النصفية التي جرت يوم الثلاثاء، تظهر حتى الساعة تقدم الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
تفصلنا أسابيع قليلة عن كأس العالم لكرة القدم في قطر، ويستقطب الحدث ملايين المشجعين وعشاق الكرة المستديرة من مختلف دول العالم.
نقلت الشرطة التركية إعلاميا تم اعتقاله قبل أسبوع بتهمة "التحريض ضد مصر" إلى سجن بالقرب من حدودها مع إيران.
يواصل الجيش الروسي تدمير أهداف عسكرية مهمة للقوات الأوكرانية في اتجاه نيكولايف - كريفوي روغ باستخدام مسيرات "لانسيت" الإنتحارية.
تحدث عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، عن تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، وتهديدها الكارثي لـ3 مدن في البلاد.
استعاد تسعة أشخاص يعانون من إصابات مزمنة في العمود الفقري قدرتهم على المشي، باستخدام مزيج من التحفيز الكهربائي والعلاج الطبيعي المكثف.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرصه على تعزيز العلاقات مع واشنطن في ظل التحديات والتداعيات السلبية على أمن الطاقة والغذاء بسبب حوادث عالمية مثل كورونا والأزمة الأوكرانية.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر عددا من القرارات الوزارية الخاصة بإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين لتجنسهم بجنسية دولة أجنبية.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي إن "الغطاء العربي رُفع عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل استشهاده"، ووصف ما نشر من تسريبات بأنه ملفق، وطالب بالتحقيق فيها.
عبّر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك، عن خشيته من أن الروس نصبوا الأفخاخ للأوكرانيين في خيرسون.
نمّت امرأة في فرنسا أنفا على ذراعها استعدادا لعملية زرعه على وجهها بعد أن فقدت جزءا كبيرا من أنفها أثناء تلقيها علاجا لمرض السرطان.
أطلق رجل الأعمال الأمريكي وصاحب شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إيلون ماسك استطلاع رأي مستخدمي الشبكة بشأن التغييرات التي حدثت في مضمون"تويتر".
أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بيانا أكد فيه أنه يتابع ما يحدث على الساحتين المحلية والعالمية.
كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أسباب إثارة قضية الصحفي علاء عبدالفتاح، بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، في ظل وجود الكثير من قادة ورؤساء العالم.
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إن "عملية أحمد قصير هزت الكيان الإسرائيلي"، معربا عن أمله في أن تأتي عملية أضخم على يد أي مقاوم.
أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، وليد الركراكي اليوم الخميس، لائحة لاعبي "أسود الأطلس" لخوض نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
صد الدفاع الجوي الروسي الضربات الأوكرانية أثناء انتقال القوات المسلحة الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى في خيرسون.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه تم إحباط عدة محاولات هجومية أوكرانية في عدة اتجاهات وقضت على نحو 300 مسلح، كما تم إسقاط مروحية وسبع مسيرات أوكرانية.
قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكجريجور، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أكد للرئيس الأوكراني أن واشنطن ستفشل أية مفاوضات بين موسكو وكييف.
أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية سيشارك في أعمال مؤتمر المناخ الأممية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الجمعة 11 نوفمبر.
كشف رجل الأعمال المصري محمد علي عن أسباب تواجد ضابط القوات المسلحة المصري السابق شريف عثمان في دبي، قبل القبض عليه.
علق المتحدث باسم الجيش المصري السابق العميد محمد سمير، على قضية الناشط علاء عبد الفتاح التي شغلت الرأي العام في مصر.
حذرت وزارة الصحة المصرية، من استخدام "حقنة البرد" المستخدمة في علاج نزلات البرد، والتي يطلق عليها "الخلطة السحرية" لعلاج البرد.
قرر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، تأجيل سفره اليوم الجمعة إلى جنوب شرق آسيا لحضور 3 قمم مقبلة، بسبب إقالة وزير العدل في حكومته.
اعترف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بعدم قدرة الجيش الفرنسي على خوض عمليات عسكرية واسعة النطاق، وحروب طويلة الأمد.
كشف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدنماركي لكرة القدم، جاكوب جنسن، أن منتخب بلاده منع من ارتداء قمصان تحمل رسالة مؤيدة لحقوق الإنسان خلال المشاركة في بطولة مونديال قطر 2022.
نشر طبيب أسنان على حسابه "عبر "تيك توك" مقطع فيديو يوضح العلامات التحذيرية المختلفة لسرطان الفم، التي يجب على الناس الالتفات إليها.
حرص المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على توجيه رسالة دعم لزميله الإسباني، سيرجيو راموس، بعد صدمة استبعاده من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.
أكد سيناتور روسي أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة، لاستخدامها ضد القوات الروسية، يعطي موسكو سببا لتدمير البنية التحتية للنقل في أوكرانيا.
أكد نائب ممثل روسيا لدى "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" مكسيم بوياكيفيتش، أن قوى سياسية في الاتحاد الأوروبي باتت تظهر مزيدا من العقلانية فيما يتعلق بمسألة الدعم المالي لنظام كييف.
سمحت الخطوط الجوية البريطانية للطيارين الذكور وبقية طاقم الطائرة بارتداء الأقراط ووضع المكياج لأول مرة، بعد أن قامت شركة الطيران بتحديث إرشاداتها بقواعد غير خاصة بالجنس.
أفادت وكالة "بلومبرغ" أن بورصة العملات المشفرة إف تي إكس FTX، الجمعة، ستبدأ إجراءات الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، بينما استقال رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد.
قالت النيابة العامة المصرية إن حالة الناشط علاء عبد الفتاح الصحية جيدة
غالبا ما يوصف ارتفاع نسبة الكوليسترول بأنه "القاتل الصامت" لأنه نادرا ما ينتج عنه أعراض.
كشف الأستاذ في كلية الاقتصاد أندريه سوزدالتسيف، أن أوكرانيا غير قادرة على البقاء دون قروض غربية، لكنها لن تستطيع سدادها بالمال، وسيتعين عليها دفع الثمن بالأراضي الأوكرانية.
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن تحليق القاذفتين الأمريكيتين أمس في أجواء الشرق الأوسط كان يهدف إلى توجيه رسالة لإيران.
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية توقيع اتفاق مع قطر و"الفيفا" يتم بموجبه تسيير رحلات مباشرة لحضور مباريات كأس العالم في الدولة الخليجية، وتقديم خدمات قنصلية إسرائيلية فيها.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان فى مصر، وكذلك مبادرة الحوار الوطني فى أبريل من هذا العام.
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