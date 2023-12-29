خلال أسبوع.. 50 ضربة روسية تستهدف منشآت استراتيجية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ إحدى وخمسين ضربة جوية على مواقع في أوكرانيا خلال الأسبوع، من بينها ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة والمسيرات.

وشددت الوزارة على استهداف مرافق للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومطاراتٍ ومستودعاتٍ للذخيرة والمعدات العسكرية والوقود، إضافة إلى مواقع لتمركزِ الجنود الأوكرانيين.. هذا، وأعلنت الوزارة في تقريرها الأسبوعي إحراز تقدم على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان ودونيتسك مشيرة إلى تكبيد قوات كييف خسائر تبلغ نحو أربعةِ آلافٍ وسبعِمئةِ عسكري، والتصدي لنحو ثمانين هجومًا أوكرانيًا على جميع محاور القتال..

جاء ذلك مع اقتراب رأس السنة الميلادية ، والخلافات التي تعصف بالقيادة الأوكرانية من جهة، والخلافات بين إدارة بايدن والكونغرس بخصوص تمويل الحرب في أوكرانيا من جهة أخرى، وكذلك التقدم الروسي في الدونباس بعد تحرير مدينة ماريينكا.. فإلى أين تمضي المواجهة في أوكرانيا خلال المرحلة المقبلة؟

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