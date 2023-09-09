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خلاف حول أزمة أوكرانيا في G20.. نهاية الهيمة الأمريكية؟

أخبار العالم

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شهدت المباحثات حول الإعلان المشترك لقمة العشرين خلافات حادة بين الولايات المتحدة وحلفائها في مجموعة السبع وروسيا وشركائها في مجموعة بريكس

الدول الغربية حاولت ممارسة ضغوطٍ على نيودلهي لتضمين البيان الختامي مواقفها الخاصة بشأن الأزمة الأوكرانية..
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإعلان المشترك لقمة العشرين داعيا إلى تجاوز أزمة الثقة التي يواجهها العالم.. في الأثناء أكدت ممثلة الرئيس الروسي في القمة سفيتلانا لوكاش نجاحَ الموقف الجماعي لدول بريكس والشركاء الآخرين في رفض الروايةِ الغربية للأحداث في أوكرانيا..

فما دلالات نجاح دول بريكس في رفض الإملاءات والهيمنة الغربية في مجموعة العشرين؟

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