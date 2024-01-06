خلاف بين وزراء وضباط يظهر للعلن.. الضغوط على نتنياهو تزداد

المواجهة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي على جبهتي غزة ولبنان منذ السابع من أكتوبر تختلف كثيراً عن المواجهة التي خاضها قبل يومين داخل جلسة الحكومة.

قاد هجوم الجلسة على الجيش ورئيس أركانه حلفاء نتنياهو كوزير الأمن بن غفير ووزير المالية سموتريتش وآخرين، اعتراضاً على تشكيل رئيس الأركان لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر. فيما قاد الدفاع عن الجيش الوزير بيني غانتس غريم نتنياهو، ووصل الأمر بالصحافة الإسرائيلية لوصف ما جرى بـ "السيرك". فيما تحدثت مصادر عن أن بيني غانتس يفكر بالانسحاب من مجلس الحرب على خلفية ما جرى، ليرد الليكود بأن على غانتس أن يتوقف عن اختلاق ذرائع لخرق تعهداته بالبقاء في المجلس حتى نهاية الحرب.. يقول كثيرون إن ما جرى ليس سوى البداية.. فما حدود هذا الخلاف؟ هل ينتهي مفعول العامل الأمريكي الذي جمع التناقضات الإسرائيلية تحت سقف واحد؟ كيف يؤثر على الحرب، أولا؟ وكيف يؤثر على الداخل الإسرائيلي؟

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