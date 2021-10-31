خلاف بايدن مع أردوغان.. ما مصير "إس 400" الروسية؟

على هامش قمة العشرين في روما وفي سياق يسوده التوتر بين أنقرة وواشنطن، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لقاء شهد حسب بيان البيت الأبيض طرح الجانب الأمريكي رغبته في التعامل بشكل فعال مع الخلافات القائمة بما في ذلك مخاوف الولايات المتحدة من امتلاك تركيا لمنظومة صواريخ إس 400 الروسية، كما أشار البيان إلى تأكيد بايدن على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون..، وخلال تعقيب صحفي مقتضب أعلن بايدن تخطيط الجانبان لإجراء محادثات إيجابية فيما يخص طلب تركيا شراء طائرات إف16.. على الجانب التركي أشار بيان الرئاسة إلى تناول اللقاء الخطوات اللازمة لتعزيز التجارة والعلاقات الثنائية و ذلك في جو وصفه مسؤول تركي كبير لوسائل الإعلام بأنه إيجابي للغاية.

فما هي تبعات لقاء بايدن وأردوغان على الملفات الخلافية بين البلدين؟

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