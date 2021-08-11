خلافات سعودية إيرانية حول قضايا إقليمية.. من يضع العقبات أمام الحوار؟

كشف مصدر عراقي لـ RT عن وجود مساع لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد اجتماع سعودي إيراني على هامش مؤتمر قمة دول الجوار في بغداد نهاية الشهر الحالي ..

وبحسب المصدر، فإن بغداد تريد إيجاد علاقة إيجابية بين الرياض وطهران، خاصة مع وجود رئيسٍ جديد في إيران .. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت سابقا، أن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع الرياض على أي مستوى .. في حين قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إنه يرى أن إيران باتت أكثر جرأة وأنها تنتهج أساليب سلبية في المنطقة .. ويسود التوتر علاقات البلدين بسببِ ملفاتٍ خلافية كثيرة، على رأسها الحربُ في اليمن والأزمةُ في لبنان، وليسَ بعيدًا عن ذلك التوترُ في مياهِ الخليج، والخلافاتُ الأمريكية مع طهران بشأنِ اتفاقها النووي و دورها الإقليمي في المنطقة .. فهل تنجحُ جهودُ بغداد في تذليلِ العقبات بين جاريها الكبيرين السعوديةُ وإيران؟