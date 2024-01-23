خسائر كارثية لجيش إسرائيل.. ضربة قوية من حماس

في اعتراف بصعوبة المعارك وعنف المواجهات التي يقابل بها الجيش الإسرائيلي في توغله البري بغزة، أقر بيان مشترك صادر عن حكومة الحرب الإسرائيلية بأن الثمن الذي يدفع في هذه الحرب باهظ

لكنها ستستمر حتى تحقيق النصر.

يأتي ذلك عقب تكبد القوات الإسرائيلية أربعة وعشرين قتيلا خلال يوم واحد بغزة وخان يونس في أكبر حصيلة منذ بدء العملية البرية.

بموازاة ذلك نقلت قناة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين وجود مقترح إسرائيلي بشأن رحيل قيادة حركة "حماس" عن غزة كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار، فيما أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن إسرائيل اقترحت عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين مقابل إطلاق حركة حماس سراح جميع الرهائن.

فما هي دلالات حجم الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية؟ وهل تدفع الخسائر إسرائيل للإقرار بفشل الرهان على الخيار العسكري؟

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