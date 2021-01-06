خديعة الدولار الذهبي. كيف استطاعت النخب المالية العالمية إغراء ثم إغراق معظم بلدان العالم بالدولار

لماذا أجبرت الحكومة الأمريكية المواطنين في عام 1933على بيع ذهبهم للدولة مهددة بعقوبة السجن ولماذا لم يستطع الرئيس روزفلت أن يوضع سبب هذا الإجراء الغريب؟

كيف استغلت الولايات المتحدة هذا الإجراء بعد عشر سنوات خلال انعقاد مؤتمر بريتون وودز لربط معظم العالم بالدولار الأمريكي الذهبي بتعهدها استبدال الدولار بالذهب في أي وقت وهل كان التعهد ملزما؟ البروفسور كاتاسونوف يكشف لنا حقيقة ما جرى.

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