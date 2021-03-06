خبير: جاهزون لسيناريو اختفاء "فيسبوك" و"تويتر" عن شاشات الهواتف الذكية

في روسيا تواجِه شبكاتُ التواصل الاجتماعي العالمية اتهاماتٍ بممارسة الرقابة على حسابات وروابط تعود لفئات عديدة من المواطنين،

بما فيهم حسابات وروابط تعود للمؤسسات الرسمية والمسؤولين والنواب ووسائل الإعلام والصحافيين والشخصيات الاجتماعية وغيرهم من الناس. كما تطالب السلطات هذه الشركات الكبرى بعدم نشر مواد ممنوعة وخطيرة اجتماعياً ونفسياً ومحظورة من التداول وفق القوانين المحلية.

إلا أن عمالقة التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها شركات غوغل وفيسبوك وتويتر واليوتيوب وتيك توك، رفضت معظم هذه الدعوات وعوضًا عن ذلك تروج لحسابات وراءها مجموعات مشبوهة أو مصالح سياسية أو جهات

تروج للإيديولوجيات المتطرفة بدعوى حرية التعبير.

كيف تتعامل الدولة الروسية مع هذه المشاكل؟ هل تحولت هذه المنصات إلى أفرع للسياسيات والمصالح الغربية الكبرى كما يعتقد البعض، أم أنها تبقى الحصن الأمين الأخير لحرية الرأي؟

تابعوا هذا الملف في حوار أرتيوم كابشوك مع ضيوف برنامج "أبعاد روسية" وهم إيليا مسوح، النائب السابق لوزير الاتصالات والتواصل الجماهيري الروسي ورئيس صندوق الديمقراطية المعلوماتية، ود. إيفان سورما، عضو مجموعة العمل لمكافحة التطرف والإرهاب لدى وزارة الخارجية الروسية ورئيس كرسي الإدارة الحكومية في السياسة الخارجية بالأكاديمية الدبلوماسية الروسية

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