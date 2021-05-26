استبعاد نجاد و لاريجاني من سباق انتخابات الرئاسة الإيرانية..خامنئي يتدخل؟

ما هي خلفيات استبعاد بعض المرشحين؟ وما هي احتمالات حصول تحول في ظل تعمق الجدل حد اتهام البعض لأجهزة الاستخبارات بالهيمنة على قرار مجلس صيانة الدستور؟

عقب قرار مجلس صيانة الدستور في إيران استبعاد أسماء ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية وحصر القائمة في سبعة مرشحين فقط، بادر الرئيس الايراني حسن روحاني إلى مراسلة المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي للمطالبة بتدخله في مراجعة استبعاد شخصيات وازنة على الساحة السياسية الإيرانية.

فالقرار حسب روحاني يحول دون إجراء انتخابات تنافسية رغم ارتهان شرعية النظام في إيران بحجم المشاركة الشعبية.

مشاركة تعكس الإحصاءات انخفاضها خلال الانتخابات البرلمانية العام الماضي إلى أكثر من نصف المسجلين في لوائح الاقتراع.

فما هي خلفيات استبعاد بعض المرشحين؟ وما هي احتمالات حصول تحول في ظل تعمق الجدل حد اتهام البعض لأجهزة الاستخبارات بالهيمنة على قرار مجلس صيانة الدستور؟