خارطة طريق ستقدم للرئيس التونسي.. هل ستنفذ؟

وسط الأزمة السياسية التي تمر بها تونس عقب قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يعكف على صياغة خارطة طريق سيقدمها لرئيس الجمهورية للخروج من الأزمة

فيما أكد مسؤولون نقابيون أن اتحاد الشغل استعان بخبراءَ في القانون الاقتصادي السياسي والدستوري لإيجاد سبيل لما يمكن طرحه على الرئيس.

ومع تكليف سعيد لرضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، أكد رئيس الوزراء المقال هشام مشيشي أن لن يكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون.

فما فحوى خريطةِ الطريق التي يتحدث عنها اتحاد الشغل؟ كيف سيقابل هذا المقترح من الرئيس سعيد والقوى السياسية؟ وما النتائج التي يمكن أن تأتي بها تحقيقات النيابة العامة بحق عدد من المسؤولين.

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