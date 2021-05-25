حي سلوان بالقدس يستنجد..تصعيد إسرائيلي جديد؟

هل نحن امام تصعيد إسرائيلي جديد في القدس وما هدفه ؟ وكيف ستتعامل الدول الإقليمية والغربية من أجل تثبيت الهدنة ومن ثم الانتقال إلى عملية سلام دائمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين؟

لم تمض أيام على اعلان الهدنة بين اسرائيل و الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى عادت عناصر التشنج من جديد ولكن هذه المرة في حي سلوان بالقدس .. دعوات لوقف الانتهاكات على الحي خشية أن يواجه ذات المصير الذي لا يزال يواجهه حي الشيخ جراح والذي امتد بعد ذلك إلى المسجد الأقصى .. التصعيد الاسرائيلي هذا دفع فصائل غزة لفرض معادلة الصواريخ مقابل وقف الممارسات الاسرائيلية .. معادلة دفعت الوسيط المصري للتحرك لمنع تصاعد الوضع وفرض تهدئة تقول عواصم القرار ومنها واشنطن يجب أن تكون دائمة لا بل ذهبت أبعد من ذلك وأكدت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. والسؤال المطروح .. هل نحن امام تصعيد إسرائيلي جديد في القدس وما هدفه ؟ وكيف ستتعامل الدول الإقليمية والغربية من أجل تثبيت الهدنة ومن ثم الانتقال إلى عملية سلام دائمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين؟ كل هذه الأسئلة والاجابة عليها سنناقشها مع ضيوفنا ولكن بعد الفاصل ..