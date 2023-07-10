حوار استراتيجي روسي خليجي.. نحو التخلص من الهيمنة الأمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين روسيا ودول المجلس التعاون الخليجي استراتيجية وتواصل التطور بشكل ديناميكي..

وأشار لافروف خلال الاجتماع الوزاري بين روسيا ودول المجلس، إلى أن التبادل التجاري بين الطرفين في تزايد مستمر وقد تجاوز 11 مليار دولار في عام ألفين واثنين وعشرين بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بعام ألفين وواحد وعشرين. من جانبه أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بالعلاقاتِ بين روسيا ودول المجلس، مشيرا إلى أن تعاونَ روسيا في أوبك بلاس ساهمَ باستقرارِ سوق النفط..

من جانبه عبر لافروف عن استعداد روسيا لتلبيةِ كافة الاحتياجات الاضافية من الحبوب للشركاء العرب ، قائلا في هذا السياق إن جهودَ الأمم المتحدة بشأنِ تنفيذ الجزء الروسي من اتفاقية اسطنبول للحبوب لم تسفر عن نتائج..

فما هي آفاق التعاون الروسي الخليجي في المرحلة المقبلة؟

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