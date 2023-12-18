حماس وحزب الله.. حرب تربك إسرائيل وتنذر بمواجهة إقليمية

تعهدت واشنطن بمواصلة دعم إسرائيل عسكريا لاستكمال الحرب على غزة وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر

إلى ذلك ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها أن الجيش الإسرائيلي وضع خططا لشن عملية برية جديدة في الشمال ضد حزب الله، الأمر الذي يهدد بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط..

من جهتها دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مؤتمر صحفي في بيروت، الى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألف وسبعمئة و واحد بشأن لبنان من الجانبين..

وينص القرار الصادر في نهاية حرب تموز عام 2006 على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية.. ياتي ذلك في ظل تزايد الخسائر الإسرائيلية في قطاع غزة ، والتزام امريكي بالاستمرار في تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وعدم إلزامها باي موعد لإنهاء الحرب.

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