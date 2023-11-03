حماس وحزب الله اللبناني.. جبهات متكاتفة لهزيمة إسرائيل
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تستمر المأساة في غزة ويستمر معها القصف الإسرائيلي لكل ما هو حي دون تمييز في ردها على عملية السابع من الشهر الجاري طوفان الأقصى..
اليوم تدور الاشتباكات من مسافة صفر بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي مع ثمن بشري يكاد لا يصدق، آلاف من الفلسطينيين قتلوا وأكثرُ من مليون منهم هُجر فيما تحتاج المستشفيات والقطاع الصحي لمستشفيات تشفيها..
ضيف حلقة نيوزميكر أسامة حمدان، عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس.