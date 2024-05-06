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حماس توافق على وقف النار بغزة.. ما مصير اجتياح إسرائيل لرفح؟

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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل،

أكد موافقة الحركة على المقترحات المصرية والقطرية بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
تصريحات هنية تأتي بعدما دعا الجيش الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية في رفح إلى مغادرة منازلهم نحو منطقة المواصي على ساحل غزة، فيما شددت حماس على أن العملية العسكرية في رفح لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي.
فما هي النقاط التي وافقت عليها حماس لوقف إطلاق النار في غزة؟ وما مصير الحكومة الإسرائيلية الحالية في حال عدم شن تل أبيب عملية في رفح؟

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