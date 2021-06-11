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حماس تهدد إسرائيل.. هل الأقصى في خطر؟

أخبار العالم العربي

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تحذيرات جديدة أطلقتها حركة حماس بخصوص وقف إطلاق النار الذي وصفته بالهش إذا ما استمر مشروع تهجير الفلسطينيين من القدس على حد تعبير عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية،

حماس ربطت أيضا استمرار الهدنة بالعودة لالتزامات فك الحصار في وقت طلبت فيه إسرائيل من مصر وقف دخول الاسمنت ومواد البناء الأخرى إلى غزة خوفا من أن تستخدمها فصائل المقاومة لأغراض عسكرية وفق تبريراتها بينما يفترض أن تكون موجهة لإعادة إعمار القطاع
فهل هو تهديد صريح من الفصائل المسلحة في غزة ؟ وكيف يمكن أن تصمد الهدنة امام ادعاءات كل طرف باستمرار استفزازات الآخر ؟

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