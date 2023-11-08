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حماس تحذر بشأن مستقبل غزة.. نرفض أي وصاية مصنعة إسرائيليا أو أمريكيا

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حماس عن الأسرى،

مؤكدا أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية بالقطاع بعد الحرب..
من جانبه اعتبر البيت الأبيض، أن الوقت غير ملائم لوقف إطلاق النار في غزة ، مشيرا إلى أنه يسعى لهدن لفتراتٍ وأغراض محددة ، وأن واشنطن لا تعتبر إعادة احتلال إسرائيل للقطاع قرار صحيحا .. 
وفي السياق قالت حركة حماس إنها مستعدة لتبادل كلي أو جزئي للأسرى ، وأن حديث الولايات المتحدة وإسرائيل من عدم وجود مكان للحركة في مستقبل القطاع يعكس فشلهما في تحقيق أي انجاز على الأرض سوى قتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمنشآت المدنية ..

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